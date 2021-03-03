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    Afyonkarahisar'da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde görev yapan jandarma astsubay çift, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri üniformaları giydi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 14:21
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    Afyonkarahisar'da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu

    Afyonkarahisar Çay İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Özlem İnce ile Emrah Öztürk, evlenmek için Çay Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

    Astsubay çift, "03.03.2021" tarihini özellikle seçtikleri bugün, Belediye Nikah Salonu'ndaki törende gelinlik ve damatlık yerine çok sevdikleri jandarma üniformalarıyla nikah masasına oturdu.

    ALBAY VE KAYMAKAM ŞAHİTLERİ OLDU

    Şahitliklerini İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Halit Gülten ile Çay Kaymakamı Mehmet Durgut'un yaptığı nikahı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı kıydı.

    Afyonkarahisar da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu #1

    "ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

    Atlı, "Türk milleti olarak varoluşumuzun en büyük sebebi, bizim sağlam bir aile yapısına sahip olmamızdır. Bu vesile ile güçlü aile bağı ile iyi günde kötü günde birlikte sorunların üstesinden gelerek hayatı anlamlı kılmanız dileğiyle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

    Afyonkarahisar da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu #2

    Törene İlçe Jandarma Komutanı Murat Çakır, jandarma personeli ve çiftin yakınları da katıldı. Çift nikah merasiminin ardından yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Afyonkarahisar da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu #3

    Afyonkarahisar da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu #4

    Afyonkarahisar da astsubay çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu #5

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