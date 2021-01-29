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    Afyonkarahisar'da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

    Kanser tedavisi gören 2 çocuk babası ile aynı hastalığın pençesindeki kızı birer gün arayla hayata veda etti.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 11:50
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    Afyonkarahisar'da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı.

    Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi.

    Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

    KIZI DA DÜN ÖLDÜ

    Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı (31) da dün yaşamını yitirdi.

    Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasının defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Afyonkarahisar da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti #1

    Afyonkarahisar da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti #2

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