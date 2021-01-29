Afyonkarahisar'da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da baba ve kızı birer gün arayla hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören 2 çocuk babası ile aynı hastalığın pençesindeki kızı birer gün arayla hayata veda etti.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi.

Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı (31) da dün yaşamını yitirdi.

Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasının defnedildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.