Çip taktırmayan hayvan sahipleri ceza alacak

Evcil hayvanlar için getirilen çip zorunluluğu ile beraber kedi ve köpekler çiplenmeye başlandı. Yetkililer, yıl sonuna kadar işlemlerini yaptırmayanlara ceza geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin ortak kararıyla 28 Şubat 2018 tarihinde vatandaşların; kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi zorunluluğu kararı verilmişti.

Hayvan sahiplerinin, cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

Kayıt işlemleri tüm illerde devam ediyor

Bu kapsamda Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, il genelinde toplam 511 kedi ve 675 köpeğe çip takıldı.

2022'nin sonuna kadar çip taktırılmayan evcil hayvanlar için sahiplerine para cezası uygulanacağından, çipleme işlemlerinin aralık ayında yoğunlaşması bekleniyor.

"Yıl sonuna kadar kayıt işlemleri devam ediyor"

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte şimdiye kadar 1.000’den fazla evcil hayvanın çiplendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"26 Şubat 2018 tarihinde çıkan kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması ile ilgili yönetmelikten itibaren biz Afyonkarahisar’daki bu tip evcil hayvanların kayıt altına alınması işlemlerini yapıyorduk. 26 Nisan 2022 tarihinde çıkan yönetmelikle bu süre 1 yıl uzatıldı ve şu an yıl sonuna kadar kayıt işlemlerimiz devam ediyor. Bu süre zarfında biz Afyonkarahisar’da toplam 511 adet kedi, 675 adet köpeğin kayıt altına alınması işlemini gerçekleştirdik.





"Hiçbir hayvanda olumsuz bir durumla karşılaşmadık"

Kayıt altına alınması işlemini de deri altına enjeksiyon yöntemiyle yapmaktayız. Şu anda mikroçipte de özellikle hayvanlara deri altına ağrısız, acısız ve hayvan refahına uygun şekilde kayıt altına alma işlemini devam ettiriyoruz. Bu işlemi enjeksiyon yöntemiyle yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlarda ağrı, acı veya enfeksiyon benzeri durumlar kesinlikle ortaya çıkmıyor. En sağlıklı yöntem olarak uygulanıyor ve şu ana kadar uyguladığımız hiçbir hayvanda olumsuz bir durumla karşılaşmadık."

"Hayvan refahını üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor"



Mikroçip uygulamasının gerekçelerini anlatan Acar, bunun yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizerek "Hayvan sahiplerine özellikle bu durumu hatırlatmak istiyorum ve bir an önce mikroçip işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Söylediğimiz gibi yönetmelik gereği de bu yılın sonunda bu işlem sona erecek. Bundan sonra cezalı duruma düşmemeleri için hayvanlarını bir an önce kayıt altına aldırmalarını tavsiye ediyoruz. Çip uygulamasındaki amaç; hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadelede bir etkinlik sağlamak ve bu hayvanları kontrol altına almak.

Hayvan refahını üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor

Özellikle sokağa bırakılan hayvanlarda hayvan sahiplerinin belirlemek ve hayvan refahını da üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor burada. Bundan dolayı hayvanları kayıt altına alıyoruz." dedi.

Çip taktırmayan hayvan sahipleri ceza alacak

İHA'nın haberine göre, 31 Aralık’tan sonra yeni sahiplenilen veya 6 aya kadar olan hayvanların çiplenebileceğini söyleyen Acar, "31 Aralık 2022 tarihine kadar biz her yaştaki hayvanı kayıt altına alıyoruz ama bu tarihten sonra artık yeni edinilen veya 6 aya kadar olan hayvanların kayıt altına alınması işlemi devam edecek. Sahip değişikliği olan veya bakım evlerinden, barınaklardan yeni edinilen veya yeni doğan hayvanların kayıt altına alınma işlemleri devam edecek ve özellikle hayvan sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt işlemlerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.