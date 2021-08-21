Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nü kurtarmaya yaz yağmurları da yetmedi

Bir zamanlar kayıklarla gezilen gölde suların çekilmesi ile bölge adeta bir kayık mezarlığını anımsattı. Umutla beklenen yağmur suları da göldeki su seviyesinin yükselmesinde yetersiz kaldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Eber beldesi sınırlarında bulunan, rn derin yeri 21 metre, yüzölçümü ise yaklaşık 120 kilometrekare olan göl Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak biliniyor.

Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi devam ederken, kuruyan alanlarda ortaya çıkan manzara ise korkutucu boyutlara ulaştı.

Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde ayrıca Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü’nde yetişiyor.

4 KİLOMETRELİK ÇEKİLME

Bir zamanlar yerli halkın ‘kopak’ adını verdiği, su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıklardan eser kalmazken, gölün Ortakarabağ köyü sınırları içinde kalan kısmında yaklaşık 4 kilometrelik bir çekilmenin olduğu ve bu çekilmenin su azlığına bağlı olarak devam ettiği gözlendi.









KAYIK MEZARLIĞINI ANIMSATIYOR

Geçtiğimiz bahar ayı ile birlikte yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin artmasına fayda sağlamayınca gölün büyük bir çoğunluğunda su çekilmesi yaşandı.

Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyuna ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ürkütücü manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor.

"KAMIŞIN OLUP OLMAYACAĞI DA BELLİ DEĞİL"

Derekarabağ köyünden göldeki kamışları yurtdışına ihraç eden Habib Kılıç, bu gidişle önümüzdeki yıl kamış işinin tamamen biteceğini kaydetti.

Kılıç, “Bizim Eber gölümüz bu sene eğer kaynak verilmezse tamamen kurur, buradaki kamış şirketleri kapanır. Hadi bu dönem aldık, gelecek dönem hayatta olmaz. Hava kurak gitti bu sene, aşırı kurak gitti. Kamışın olup olmayacağı da belli değil” diye konuştu.



