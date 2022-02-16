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    Afyonkarahisar'da evsiz kalan çift, Murat Kurum'dan yardım istedi

    Geçtiğimiz ay çıkan yangınla evlerini kaybeden yaşlı çift, köy sakinlerinin yardım etmesiyle okul lojmanına yerleşti. Bakan Kurum'dan yardım bekleyen çift, evlerinin yeniden yapılmasını istedi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:43
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    Afyonkarahisar'da evsiz kalan çift, Murat Kurum'dan yardım istedi

    Geçtiğimiz 14 Ocak'ta Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Çukurca köyünde, Muammer ve Fadime Yılmaz çiftine ait tek katlı evin tavanında gece yangın çıktı.

    Alevlerin kısa sürede sardığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

    Yangın sonrası evin tavanı ve içerisindeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

    YANAN EVLERİ İÇİN YARDIM ELİ BEKLİYORLAR

    Olayın ardından köy sakinleri ve komşular, eski ve tamirat isteyen okul lojmanını kısmı olarak onarıp, içerisine birkaç parça eşya koyduktan sonra Muammer ve Fadime Yılmaz çiftini bu lojmana yerleştirdi. Evsiz kalan Yılmaz çifti, yanan evlerini yeniden inşa etmek ya da yeni bir ev yapmak için kendilerine yardım elinin uzatılmasını istiyor.

    Afyonkarahisar da evsiz kalan çift, Murat Kurum dan yardım istedi #1

    "BU MAAŞ İLE NASIL GEÇİNİP EV YAPACAĞIM"

    Yangın sonrası evsiz kaldıklarını kaydeden 63 yaşında Muammer Yılmaz, yangında sadece evlerinin değil, eşyalarının da yandığını ifade etti.

    Yılmaz, "Yangın sonrası okulun lojmanında kalmaya başladık. Komşular yardım etti eşya verdiler. Yiyecek içecek verdiler. Canımızı zor kurtardık. Benim tarladan gelirim de yok. Burası kırsal bir kesim. Ben işçi emeklisiyim. Üç bin liranın altında maaş alıyorum. Nasıl bu maaş ile geçinip, nasıl ev yapacağım? Bakanımız Murat Kurum’dan rica etsem benim evimin yapılmasında bana yardımcı olur mu acaba? Duyduğuma göre yangında zarar gören bir vatandaşın evini 21 günde yapmış. Bana da bir faydası dokunur mu? Evimin yapılmasını istiyorum. Bir emekli maaşım ile nasıl evimi yaparım ben." dedi.

    Afyonkarahisar da evsiz kalan çift, Murat Kurum dan yardım istedi #2

    YANAN EVLERİNİN ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKÜYORLAR

    Yaşlı çift, bir oda ve bir odası olan köy lojmanında hayatlarını devam ettirmeye çalışırken, zaman zaman yanan evlerinin önüne giderek gözyaşı döküyor.

    Afyonkarahisar da evsiz kalan çift, Murat Kurum dan yardım istedi #3

    Afyonkarahisar da evsiz kalan çift, Murat Kurum dan yardım istedi #4


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