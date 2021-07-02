Bekçi Gazi Yiğitbaşı'na sürpriz yapan görev arkadaşları, polis devriye aracını gelin arabası olarak süsledi. Karşılarında devriye aracını gören gelin ve ailesi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçisi Gazi Yiğitbaşı'nın evleneceğini duyan arkadaşları, ona ve geline bir sürpriz yaptı.

Yiğitbaşı'nın görev arkadaşları, ekip araçlarından birisini süsleyerek bekçinin evine geldi.

DEVRİYE ARACIYLA GELİN ALMAYA GİTTİLER

Arkadaşları Yiğitbaşı’nı evinden aldıktan sonra, gelini almak için kız evinin yolu tutuldu.

Gelin arabası olarak süslenen devriye aracı ile evin önüne giden Yiğitbaşı ve meslektaşlarını gören gelinin ailesi ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Yiğitbaşı ise devriye aracının sirenlerini çalarak, eşini telli duvaklı evinden çıkardı.

Yiğitbaşı ve nişanlısı daha sonra gelin arabaları olan devriye aracına binerek, konvoy eşliğinde evlerine doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar'da gelin almaya devriye arabasıyla gitti VİDEO





TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Konvoy Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken, diğer mesai arkadaşları kol kola girip, konvoyun önüne kesti.

Polisler araçtan inen Yiğitbaşı çiftine Türk bayrağı hediye ederek, bir ömür boyu mutluluklar diledi.





"MESLEKTAŞLARIM BANA JEST YAPTI"

Eşine ender rastlanacak bir şekilde düğün konvoyu kuran Yiğitbaşı ise olayın hem kendisini hem de eşini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Yiğitbaşı, “Dün düğünümüz oldu. Bugün gelin almamız vardı.

Meslektaşlarım bana bir jest yaptı. Devriyede kullandığımız polis aracını gelin arabası yaptık.

Bana bu iyiliğini yapan kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze ve polis, bekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.



