Afyonkarahisar'da göktaşı diye satmadı, elinde kaldı

Afyonkarahisar'da 5 yıl bulduğu taşların gramına 3 dolar teklif edilen Erol Çevik, yapılan testler sonucu hayal kırıklığına uğradı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde inşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası 31 yaşındaki Erol Çevik, 5 yıl önce Alagöz köyünde iş makinesiyle açılan su kanalında irili ufaklı 6 taş buldu.

Çevik, ilginç bulduğu taşları toplayıp, evine götürdü. Taşların göktaşı olabileceğini düşünen Erol Çevik, aynı yıl incelenmesi amacıyla taşlardan bir numuneyi Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne (AKÜ) gönderdi.

TAŞLARIN AĞIRLIĞI 15 KİLO 230 GRAM

Toplam ağırlıkları 15 kilo 230 gram olan taşların, AKÜ'de yapılan ön incelemesinde meteorit (göktaşı) olabileceği bildirildi.

Bu süreçte Erol Çevik, bir tanıdığı vasıtasıyla İngiltere'de bir koleksiyoncu ile görüştü.

GRAMINA 3 DOLAR TEKLİF EDİLDİ

İngiliz koleksiyoner ile taşların gramına 3 dolara anlaştı. Çevik, taşların daha değerli olacağını düşünerek, İngiltere'deki koleksiyonere satmadan önce taş analizi için MTA Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

MTA'da yapılan analizde ise taşların meteorit değil, lav taşı olduğu ortaya çıktı.

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"LAV TAŞI OLDUĞU SÖYLENDİ"

Erol Çevik, "Alagöz köyünde 2016 senesinde tarla kiralamıştım. Tarlaya giderken kepçenin açtığı su kanalında bu taşları buldum. Taşların farklı olduğunu düşünerek topladım. Taşları önce Afyonkarahisar'a, Kocatepe Üniversitesi'ne analiz etmek için gönderdim. Orada bir analiz yaptırdım. Sonuçlara bakınca göktaşı olduğunu varsaydık. Sonra eş-dost vasıtası ile İngiltere'den bir alıcı bulduk. Onlar ile gramını 3 dolar ile anlaşmıştık. Tekrar bir analize gönderdik. Ankara'ya MTA'ya gönderdik. Ankara'da çıkan sonuçta lav taşı olduğu söylendi." dedi.

Çevik, lav taşı parçalarını evinde saklamaya devam ediyor.









