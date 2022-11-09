Afyonkarahisar'da görme engelli çift hayatlarını sevgileriyle aydınlatıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 8 yıl önce kaçarak evlenen görme engelli çift, sağlıklı iki evlatlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Afyonkarahisar'da Çiçektepe köyünde yaşayan görme engelli Yıldız (34) ile Ramazan Çelebi (39), 8 yıl önce arkadaşlarının aracılığıyla telefonda tanıştı.

Kaçarak evlendiler, 2 çocukları var

Kısa süre sonra evlenmeye karar veren ancak görme engelli oldukları için zorlanacaklarını düşünen aileleri karşı çıkan çift, kaçarak hayatlarını birleştirdi.

Evliliklerini 7 yaşındaki Nehir ve 5 yaşındaki Yusuf ile taçlandıran Çelebi çifti, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

"Görmüyor olabiliriz ama kalbimiz hissediyor"

AA'nın haberine göre Yıldız Çelebi, eşi Ramazan ile tanışana kadar evliliği hiç düşünmediğini dile getirdi.

Eşiyle tüm şartları zorlayarak evlendiklerini vurgulayan Çelebi, şöyle devam etti:

"Bütün olumsuzluklara rağmen yılmadım, pes etmedim ve aile kurmayı tercih ettim. Kendi çabamızla evlendik, şimdi mutlu bir yuvamız var. En değerli varlıklarımız iki evladımız oldu. Onlar bizim ışığımız ve umudumuz. Ben eşimi çok seviyorum ve gerçekten mutluyuz. Eşimden her zaman dürüstlük, sevgi ve saygı gördüm. Bütün görme engellilerin evlenmeye ve mutlu olmaya hakkı var. Görmüyor olabiliriz ama kalbimiz hissediyor. Dört dörtlük bir insan olmasam da kendi işlerimi yapabiliyorum, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bunun için rabbime şükrediyorum. Benim yetersiz kaldığım noktada eşim her türlü destekte bulunuyor. Görmemiz gereken bir şey olunca da kızım, bize yetişiyor. Çok şükür kimseye muhtaç olmayacak şekilde evimizi idare edebiliyoruz."





Her konuda birbirlerine yardımcı oluyorlar

Ramazan Çelebi ise eşiyle tanıştıktan iki ay sonra evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Göremeseler de birbirlerini çok sevdiklerini anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür 8 yıldır mutlu mesut yaşıyoruz. Bu sürede en ufak şekilde birbirimizin kalbini kırmadık. Eşim yanımda olduğu müddetçe benim mutsuz bir günüm olmaz. Evde her konuda birbirimize yardımcı oluruz. Ev işlerinde, yemek yapmada ve çocuklarımızın bakımında birbirimizin sürekli destekçisiyiz. Allah'ın bize bahşettiği sağlıklı kızım ile oğlum da bizim gözlerimizdir. Onların varlığıyla bizim hayatımız daha da şenlendi."