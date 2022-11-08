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    Afyonkarahisar'da işçiler patates hasadını kova atma töreni ile bitirdi

    Farklı illerden tarlada çalışmak için gelen işçiler, yoğun süren patates hasadının sona ermesini şarkılar ve kovalarla kutladı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    • 08.11.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:49
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    Afyonkarahisar'da işçiler patates hasadını kova atma töreni ile bitirdi

    Ülkede en çok yetiştirilen ve tüketilen patates hasadı, renkli görüntülere sahne oldu.

    Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar, şehir dışından gelen birçok işçiyle başarılı ve yoğun tempolu bir hasat dönemi geçirdi.

    Sezonu şarkılarla bitirdiler

    Sezonun bitmesiyle yaşadıkları bölgelere geri dönmeye hazırlanan işçiler, tarlada kutlama yaptı.

    Mezuniyet törenlerini andıran kutlamada, işçiler kullandıkları kovaları havaya fırlatarak şarkılar söyledi.

    Afyonkarahisar'da işçiler patates hasadını kova atma töreni ile bitirdi VİDEO

    Afyonkarahisar da işçiler patates hasadını kova atma töreni ile bitirdi #1

    Büyük beğeni topladı

    O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedirken, işçilerin mutluluğu da kameralara yansıdı.

    İHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

    Afyonkarahisar da işçiler patates hasadını kova atma töreni ile bitirdi #2


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