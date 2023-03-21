Afyonkarahisar'da kadınlardan eşlerine gömlek sürprizi Afyonkarahisar'da bir grup kadın, yemek için sözleştikleri eve getirdikleri eşlerine aynı gömleği giydirince ortaya komik görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılmak için eşlere yapılan şaka görüntüleri çığ gibi büyüyor.

Afyonkarahisar'da 9 çift, öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi.

Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadı.

Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini kayıt altına alıp sosyal medyadan paylaştı.

Gülümseten anlar yaşandı

Sırayla eşleriyle beraber öğle yemeği davetinin verildiği eve gelen erkekler, aynı gömleği giydiklerini fark edince adeta şok yaşadı.

Durumu fark eden ve önce afallayan erkekler, ardından gülümseyerek eşlerinin mutluluklarına ortak oldu.

"Kimse bize yapamaz demesin"

Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, şunları söyledi: