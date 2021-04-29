Afyonkarahisar'da kapanma öncesi atıyla şehir turuna çıktı

Kapanma öncesi atıyla son kez gezen Niyazi Akgedik, görenleri gülümsetti.

Tam kapanma öncesi tum yurtta yoğunluk yaşanıyor. Bazıları şehir dışına çıkarken bazıları kaldıkları yerde son saatleri değerlendirmeye çalışıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan Niyazi Akgedik, kapanma öncesi atıyla şehir turu yaparak son saatleri değerlendirdi.

AT ÜSTÜNDE ŞEHİR GEZİNTİSİ

Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma öncesi bugün bazı vatandaşlar mesire alanları, sokaklar ve kentin değişik yerlerini gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Kapanma öncesi atıyla şehirde turlayan Niyazi Akgedik'i gören bazı fotoğraf meraklıları ise bu güzel anı ölümsüzleştirmek için makinelerine sarıldı.





SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN KARELER BEĞENİLDİ

Fotoğraf tutkunları, baharın gelmesi ile doğanın uyandığı Afyonkarahisar'da yakaladıkları ilginç kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pakize Hondu isimli fotoğraf sanatçısının çektiği kale manzarası eşliğindeki kaplumbağa ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.



