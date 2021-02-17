Afyonkarahisar'da Kubaş çifti, boylarına göre mutfağa kavuştu

Kendisi 1 metre 20 cm, eşi ise 1 metre olan Ercan Kubaş ve eşi, kendi boylarında hayal ettikleri mutfaklarına bir hayırseverin desteğiyle kavuştu.

Afyonkarahisar'da 1 metre 20 cm boyundaki Ercan Kubaş ve 1 metre boyundaki eşi Aysun Kubaş, kirada oturdukları evin mutfak tezgahı ve dolabını kullanırken, zorluk yaşamaya başladı.

Kubaş çiftinin durumu bildirdiği ev sahibi yaptırmaya yanaşmadı. Maddi imkanı olmayan çift, kendileri gibi boyları kısa bireylerin de düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

HAYIRSEVERLER EL ATTI

Boylarına göre mutfak tezgâhı ve mutfak dolabının yapılmasını isteyen çiftin çağrısına hayırseverler yetişti. Bir hayırsever, mutfak dolabını ve tezgahını yaptırdı. Başka bir hayırsever ise mutfağı boyattı. Kubaş çifti, şimdi diledikleri gibi mutfakta işlerini görebiliyor.

"TAM HAYALİMDEKİ GİBİ MUTFAK YAPTI"

Tam hayalindeki gibi bir mutfak yapıldığını belirten Aysun Kubaş, "Çok güzel bir duygu. Daha önce hiçbir şeye ulaşamıyordum. Bundan önce zaten bazı yerlerde görüldü ulaşamadığımız. Şu an Allah razı olsun Afyon'dan hayırsever bir ağabeyimiz mutfağı tam benim istediğim gibi, tam hayalimdeki gibi, yani ulaşabileceğim şekilde tam bana göre olarak bir mutfak yaptı. Ondan da Allah bin kere razı olsun. Ankara'dan gelen bir ağabeyimiz de eşimin arkadaşı sağ olsun, bize destek vererek odalarımızı, mutfağımızı boyadı. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"EŞİM TAMAMEN KENDİ İŞİNİ KENDİSİ GÖRECEK"

Eşinin mutfakta işlerini rahat bir şekilde yaptığını aktaran Ercan Kubaş ise, "Bir beyefendi bizi arayarak mutfak dolaplarının tamamını eşime göre yapacağını beyan etti. Ve aynı zamanda kimseye muhtaç kalmayacak eşim. Tamamen kendi işini kendisi görecek. Normalde ulaşamadığı yerlere beni ve kızımı çağırıyordu. Ama bundan sonra hepsine ulaşıyor. Yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bizimle aynı kaderi paylaşan arkadaşların da inşallah aynı şekilde mutfakları olur, hiç kimseye muhtaç olmazlar." diye konuştu.

"İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİLER"

Mutfak ve evin işlemlerini yapan kişilerin isimlerinin açıklanmasını istemediğini anlatan Ercan Kubaş, şöyle konuştu:

"Mutfak yıkılırken, mutfağımızı çeken beyefendiden bir iki görüntü almak istediğimde videoya çekip sosyal medyada paylaşmak istedim. Kendisi beyefendi 'Ercan kardeşim lütfen video çekme, fotoğraf çekme, benim yaptığım iş gizli kalsın' diyerek kendi ismini vermek istemedi. Eşimin de dediği gibi Ankara'dan gelen arkadaşımın da fotoğrafını çekmek istedim. O da izin vermedi. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Kendilerine Kubaş Ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Hayır işi olduğu için isimlerini beyan etmemizi istemediler."





