Afyonkarahisar'da kuraklık arpa ve buğday üretimini vurdu

Sandıklı'da kuraklık nedeniyle arpa ve buğdayda yüzde 60'tan fazla rekolte düşüşü yaşandı. Çiftçiler kuraklıktan olumsuz etkilenirken, ekli alan geçen yıla göre 72 bin 444 dekar azaldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kuraklık arpa ve buğday üretimini olumsuz etkiledi.

İlçede geçen yıl 3 bin 102 üretici 122 bin 203 dekar alana arpa, 2 bin 284 üretici 70 bin 404 dekar alana buğday ekmişti.

Ancak bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle 2 bin 117 üretici 76 bin 345 dekar alana arpa, bin 562 üretici de 43 bin 818 dekar alana buğday ekildi.

Yaşanan kuraklık yüzünden çiftçiler zor zamanlar geçirirken, 700 kilo olan verim 150 kiloya kadar indi.

SULAMA KANALLARI KURUDU

İlçede yağışların azlığından dolayı Örenler Sulama Barajı'ndan beslenen Oda ve Alagöz köyleri sınırındaki tarım arazilerini sulayan kanallar kurudu.

Meteoroloji verilerine göre, ilçeye metrekareye 2015'te 519,2, 2016'da 399,4, 2017'de 424,5, 2018'de 618,7, 2019'da 306,4, 2020'de 334,8 kilogram yağış düştü. Bu yıl ise metrekareye düşen yağış miktarı 359,5 kilogram oldu.

EKİM ALANI AZALDI

Üreticilerin arpa ve buğday ekim çalışmalarını inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, çiftçilerin kuraklıktan olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Tohum ve gübre fiyatındaki artışın da çiftçiyi zorladığına değinen Toptaş, "Geçen yılki ekimi kıyaslayacak olursak, bu sene kuraklık, üreticiyi zor duruma soktu. Bir damla yağmur yağmadı. Üreticilerimiz kurağa ekim yapıyor.

Tohuma yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 50 kilogramı 150 lira olan buğday tohumu bu yıl 250 lira ve üzerine çıktı.

Gübre fiyatları desen aynı şekilde yüksek. Kuraklığa rağmen ekim yapıldı. Çiftçi tohumların çıkması için sulama yapacak. Sulamada da elektrik kullanacak" diye konuştu. Toptaş, maliyet artışı nedeniyle çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.