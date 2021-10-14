Afyonkarahisar'da lezzet festivalinde pişirilen boğa kuyuya düştü

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında kesilen 2 ton ağırlığındaki boğa, arka ayaklarından asılıp pişirilirken ateşin olduğu kuyuya düştü.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan mini mutfakta kente özgü yemek, börek, hamur işi ve tatlılar hazırlandı.

2 TONLUK BOĞA KESİLDİ

3 tonluk kazanda hazırlanan aşurenin de dağıtıldığı festivalin açılışına özel 2 tonluk boğa kesildi. Boğanın pişirilmesi için de yapılan dikey çukur, meşe kömürüyle ateşlendi.

PİŞİRİLİRKEN KUYUYA DÜŞTÜ

Pişirilmesi için hazırlanan boğa, caraskal ile yarısı dışarıda kalacak şekilde iki ayağından bağlanarak kuyuya yerleştirildi. Pişmeye başlayan boğa, bağlandığı yerdeki etlerin kopmasıyla kuyuya düştü. Festivalde görevli aşçılar, boğayı çukurdan çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Caraskal ile yeniden kaldırılan boğa, kaburgalarından asılarak pişirildi. Boğanın eti, cağ kebabı şeklinde kesilerek ikram edildi.

"PİŞİNCE ETLERİ GEVŞEDİ"

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Malkoç, "Bu boğayı, iç organları ve kellesi alınmış şekilde meşe kömüründe pişirmek istedik. 2 tonluk boğamız büyük olduğundan dolayı, pişince etlerinden gevşedi. Biraz yere düştü. Sonrasında toparladık. Boğamızı servise hazır hale getirdik." dedi.

2018 yılında yapılan Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin açılışında, dana çevirme hazırlanırken sızan yağların alev alması sonucu et yanmıştı.

































