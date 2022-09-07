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Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka

Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka

Düğüne katılan nikah memuru, geline "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu yöneltti. ‘Hay’ dedikten bir süre sonra "Hayatımın sonuna kadar evet" diyen gelin yürekleri ağıza getirdi.