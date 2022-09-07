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- Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka
Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka
- 07.09.2022 - 13:30
- Güncelleme : 07.09.2022 - 13:44
Damadın yüreğini ağzına getiren nikah, mutlu bitti...
Afyonkarahisar'da dünyaevine giren Sefa Nakilcioğlu ile Hatice Binzet çifti, sevdiklerinin davet edildiği bir düğün töreni düzenledi.
Yürekler ağza geldi
Nikah, çiftin isteği doğrutusunda düğün salonunda gerçekleşti. Bu sırada salonda sessizlik oluştu ve nikah memuru çifte, ‘Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine gelin, ‘Hay’ dedikten sonra bir süre duraklaması yürekleri ağızlara getirdi.
"Hayatımın sonuna kadar evet"
Duraksadıktan sonra devamında "Hayatımın sonuna kadar evet." şeklinde cevap veren Binzet, damada ve davetlilere derin bir nefes aldırdı.
Kısa süreliğine soğuk rüzgarların estiği salonda, yöresel şarkılar eşliğinde oyunlar başladı.
Düğün oyunlarla devam etti
İHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 4 saat süren düğünde damat ve gelinin arkadaşları, çifti yalnız bırakmayarak gece boyunca doyasıya eğlendi.