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    Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka

    Düğüne katılan nikah memuru, geline "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunu yöneltti. ‘Hay’ dedikten bir süre sonra "Hayatımın sonuna kadar evet" diyen gelin yürekleri ağıza getirdi.
    • 07.09.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:44
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    Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka

    Damadın yüreğini ağzına getiren nikah, mutlu bitti...

    Afyonkarahisar'da dünyaevine giren Sefa Nakilcioğlu ile Hatice Binzet çifti, sevdiklerinin davet edildiği bir düğün töreni düzenledi.

    Yürekler ağza geldi

    Nikah, çiftin isteği doğrutusunda düğün salonunda gerçekleşti. Bu sırada salonda sessizlik oluştu ve nikah memuru çifte, ‘Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

    Bunun üzerine gelin, ‘Hay’ dedikten sonra bir süre duraklaması yürekleri ağızlara getirdi.

    Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka #1

    "Hayatımın sonuna kadar evet"

    Duraksadıktan sonra devamında "Hayatımın sonuna kadar evet." şeklinde cevap veren Binzet, damada ve davetlilere derin bir nefes aldırdı.

    Kısa süreliğine soğuk rüzgarların estiği salonda, yöresel şarkılar eşliğinde oyunlar başladı.

    Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka #2

    Düğün oyunlarla devam etti

    İHA'nın aktarımına göre; yaklaşık 4 saat süren düğünde damat ve gelinin arkadaşları, çifti yalnız bırakmayarak gece boyunca doyasıya eğlendi.

    Afyonkarahisar’da nikahta gelinden korkutan şaka #3


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