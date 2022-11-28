Petrol
81.23
-2.96%
Euro
19.4643
0.30%
Dolar
18.6299
-0.02%
Altın
1.054
0.21%
Borsa
4875
0.00%
Bitcoin
309.014
-1.88%
BTXN Coin
5.79
-0.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Afyonkarahisar'da ödevini okul yolunda yaptı

    Ödevini son anda fark ederek bir binanın önünde tamamlamaya çalışan küçük çocuğu gören bina sakinin çektiği görüntüler sosyal medyada "sorumluluk örneği" yorumlarını aldı.
    • 28.11.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da ödevini okul yolunda yaptı

    Afyokkarahisar'da kent merkezi Güvenevler mahallesi Mithat Paşa caddesi üzerinde sabah saatlerinde okula giden bir çocuk görenleri güldürdü.

    Bir kişi okula yakın olan binalarının istinat duvarında küçük bir çocuğun ödev yaptığını fark etti.

    Apartman sakininin "ne yapıyorsun sen orada" sorusuna ise ilköğretim 6. sınıf öğrencisi olduğunu ve hafta sonu yapması gereken ödevinin aklına gelince okula girmeden ödevini tamamladığını söyledi.

    O anlar paylaşıldı

    Küçük çocuğun bu halini görenler ise çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

    "Sorumluluk örneği"

    İHA'nın haberie göre, beğeni alan küçük çocuğun o hallerini görenler ise küçük çocuğu tebrik ederek, "sorumluluk örneği" yorumlarında bulundu.

    Afyonkarahisar da ödevini okul yolunda yaptı #1

    Afyonkarahisar da ödevini okul yolunda yaptı #2


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Kahramanmaraş, kar ile buluştu
    Gündem

    Kahramanmaraş, kar ile buluştu

    Asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı
    3. Sayfa

    Asker eğlencesinde maganda kurşunu can aldı

    Görüş Bildir