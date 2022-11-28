Afyonkarahisar'da ödevini okul yolunda yaptı

Ödevini son anda fark ederek bir binanın önünde tamamlamaya çalışan küçük çocuğu gören bina sakinin çektiği görüntüler sosyal medyada "sorumluluk örneği" yorumlarını aldı.

Afyokkarahisar'da kent merkezi Güvenevler mahallesi Mithat Paşa caddesi üzerinde sabah saatlerinde okula giden bir çocuk görenleri güldürdü.

Bir kişi okula yakın olan binalarının istinat duvarında küçük bir çocuğun ödev yaptığını fark etti.

Apartman sakininin "ne yapıyorsun sen orada" sorusuna ise ilköğretim 6. sınıf öğrencisi olduğunu ve hafta sonu yapması gereken ödevinin aklına gelince okula girmeden ödevini tamamladığını söyledi.

O anlar paylaşıldı

Küçük çocuğun bu halini görenler ise çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

"Sorumluluk örneği"

İHA'nın haberie göre, beğeni alan küçük çocuğun o hallerini görenler ise küçük çocuğu tebrik ederek, "sorumluluk örneği" yorumlarında bulundu.