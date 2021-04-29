Afyonkarahisar'da otogarlar boş kaldı

Tüm yurtta yaşanan yoğunluğun aksine Afyonkarahisar'da otogar ve şehirler arası bağlantı yollarında beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Tam kapanmaya saatler kala şehirlerdeki araç yoğunluğu devam ediyor. Şehir dışına çıkmak isteyenler trafiği kilitlerken, kent en sakin günlerinden birini geçiriyor.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ YOK

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan araç yoğunluğu dikkate alınarak Ege’nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar’da, araç geçiş sayılarında normalin dışında bir artış gözlemlenmedi.

Otogara gelen otobüslerin genelde kente yolcu taşıdığı, kentten şehir dışına gidenlerin sayısının ise az olduğu öğrenildi.

"DİĞER DÖNEMLERE GÖRE YOĞUNLUK AZ"

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarı Müdür Yardımcısı Muhittin Könül, yaklaşık iki gündür bir yoğunluğun olduğunu ancak bunun beklenen düzeyde bir yoğunluk olmadığını ifade etti.

Könül, “Yolcularımız biletleri ile birlikte yol izin belgesiz gidebilecekler, bu gece saatine kadar. Bilet bulmada herhangi bir sıkıntı yok. Otobüs sefer sayılarında azalma da olacaktır. Önceki dönemlere baktığımız zaman ise aşırı bir yoğunluk yok.” diye konuştu.



