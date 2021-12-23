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    Afyonkarahisar'da sıcak akan şelale buz tuttu

    Hava sıcaklığının birden eksi 12 dereceleri görmesiyle birlikte 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 11:50
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    Afyonkarahisar'da sıcak akan şelale buz tuttu

    Afyonkarahisar Sandıklı'da yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

    Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede kaplıcaların bulunduğu bölgedeki yapay şelale dondu.

    SICAK ŞELALE BUZ TUTTU

    'Şifa Şelalesi' olarak anılan ve 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60-62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayaların üzerinden akarken dondu.

    Sıcak sudan çıkan buhar ile şelaledeki kayalıkta oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

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