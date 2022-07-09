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    Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

    Kurban Bayramını Afyonkarahisar’da geçirmek isteyen tatilciler termal otelleri doldurdu. Açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ali Gümüşhan, doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını belirtti.
    • 09.07.2022 - 14:43
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    Afyonkarahisar’da termal oteller doldu

    Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilini Afyonkarahisar’da değerlendirmek isteyen vatandaşlar termal otelleri doldurdu.

    Bayramı termal otelde geçirmek isteyen vatandaşların günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdığını ve doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı belirtildi.

    Doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı

    AA'nın haberine göre, yoğunluktan mutluluk duyduklarını belirten Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, "Tüm otellerimiz günler öncesinden bugün için bayram için tüm hazırlıklarını yaptı. Doluluklarımız yüzde 90’lara ulaştı. İnşallah gelen misafirlerimiz memnun bir şekilde Afyonkarahisar’da bayram tatili geçirecekler. Herkese iyi bayramlar diliyorum.

    "Bu yılda misafirlerimiz Afyonkarahisar’ı tercih ediyor"

    İstanbul’dan Afyonkarahisar’a haftanın 4 günü uçuş var. Yine İstanbul’dan her gün Afyonkarahisar’a uçuş var. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda misafirlerimiz Afyonkarahisar’ı tercih ediyor." şeklinde konuştu.

    Afyonkarahisar’da termal oteller doldu #1

    Afyonkarahisar’da termal oteller doldu #2

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