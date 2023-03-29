Afyonkarahisar'da 'vatansız' aile hayatta kalma mücadelesi veriyor Kendilerini ‘vatansızlar’ olarak nitelendiren aile, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları olmadığı için büyük zorluk çekiyor.

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden dede Galip Gül, 2006 yılında Elbistan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek, kimliğini değiştirdi.

Ancak iddiaya göre, o dönem görevliler evrakları üzerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galip Gül ve aile üyelerinin kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarına el koydu.

36 aile üyesi kimliksiz kaldı

Galip Gül ile 36 kişilik aile üyeleri, o dönemden sonra kimliksiz yaşamaya başladı. Aile üyeleri daha sora farklı memleketlere göç ederek ayrıldı.

İki kız kardeş Fatma ve Melek Gül de çocuklarını yanlarına alarak önce Eskişehir’e ardından Afyonkarahisar’a yerleşti.

Gül Ailesi, yaklaşık 6 aydır Afyonkarahisar kent merkezinde yaşıyor.

Kimliksizlik problemlerinin yıllardır devam ettiğini ifade eden Fatma Gül ve kardeşi Melek Gül, kimliksiz hayatlarının öyküsünü anlattı.

Fatma Gül, sülalesinde 36, aynı evde kalan aile üyelerinden ise 8 kişinin kimliğinin olmadığını ifade etti.

"Çok büyük zorluklar yaşadık"

Gül, şunları söyledi:

Benimle birlikte 8 kişinin kimliği yok. Yıllar önce babam göçer olduğu ve dağlarda gezip çobanlık yaptığı için sabit adresi olmadığından babamı kütükten silmişler. Ben daha doğrusu biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve aslımız Osmaniye’nin Düziçi Böcekli beldesindeniz. Kimliksiz olarak bu zamana kadar büyük zorluklar yaşadık. Ben kendim hurda topluyorum, eşim cezaevinde ve 8 çocuğum var. Öyle geçiniyorum ve komşuların yardımı, desteği ile geçimimi sağlıyorum.

"Kimlik başvurusu yaptım, vatansız kimliği verdiler"

3 çocuğu olduğunu ve onlarında kendisi gibi kimliklerinin olmadığını söyleyen Melek Gül ise şunları söyledi:

Bir küçük kızım okuyor, o da öğretmen ve müdüre yaptığımız ısrarlarla okula gidebiliyor. Diğer kızımla oğlum okula gidemedi. Gerçi kızım okusa da boş çünkü herhangi bir meslek sahibi olamayacak. Devlet tarafından hiçbir gelirimiz yok. Sadece biz karton topluyor satıyoruz, bazen de kızım okuldan geliyor ve birlikte çorap satıyoruz. Yaşamamız çok zor. Kimlik almak için başvuruda bulundum ve bana vatansız kimliği verdiler. O da zaten hiçbir işe yaramıyor. Ama onunla da adres, elektrik, su ve doğalgazı üzerimize alamıyoruz. Devletten yardım alamıyoruz. Hastaneye gittiğim zaman bizim kimliğimiz geçersiz olduğu için hastaneden paralı hizmet alıyoruz.

"Beni işe almıyorlar"

Aile üyelerinden Bulut Gül de kimliksiz olduğu için askere gidemediğini ve bir iş bulup çalışmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Bir işe giremiyorum. Çok iş yerine başvurdum ama kimliksiz olduğum için beni işe almıyorlar. Ben de kağıt topluyorum, simit ve çorap satıyorum. Kimlik için başka şehirlerde başvuruda bulundum ama kimse ilgilenmedi. Vatansız kimlik verdiler, onun da süresi bitti ve geriye aldılar.

Gül Ailesi, İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine verilen ‘Haymatlos’ yani herhangi bir nedenle uyrukluğunu yitirmiş, hiçbir devletin yurttaşı olmayan, yurdu olmayan, yurtsuz kimliği ile yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.