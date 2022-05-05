Afyonkarahisar'daki flamingolar, güzelliklerine hayran bıraktı

Eber Gölü'nde çekilen flamingo fotoğraflarını paylaşan vali, Afyonkarahisar'a 'gizemli şehir' denilmesinin nedenini açıkladı.

Afyonkarahisar, gizli güzellikleriyle etkileyici doğa manzaraları sunuyor.

Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü de Afyon'un gizli güzelliklerinden yalnızca biri...

Gölde konaklayan binlerce flamingo, kente giden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kuş gözlemcileri için önemli

İlçe sınırlarında Emir ile Sultandağları arasındaki 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, göçmen kuşların önemli uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için önemli bir nokta.

Nisan ve Mayıs aylarında kuş yoğunluğu

Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, her yıl nisan ve mayıs aylarında flamingolar ve pelikanlar konaklıyor.

"Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz"

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altını şu notu düştü:

“Boşuna gizemli şehir Afyon demiyoruz. Bu şehir gerçekten inanılmaz. Sadece biraz bakmak gerekiyor. Bu resim dün Eber Gölü'nde çekildi. Flamingolar sanki dans ediyor.”