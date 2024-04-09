Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzeti! Ekmek kadayıfına ilgi yoğun Kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu bayramda da yoğun ilgi görürken, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına ilgisinin büyük olduğu belirtildi.

İHA

Bayramın gelmesiyle birlikte Afyonkarahisar’ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfına da ilgi arttı.

her yıl olduğu gibi bu bayramda da yoğun ilgi gören tatlıya özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin talebi büyük.

Kaymakla birlikte tüketilen ekmek kadayıfı doyurucu özelliği ile de biliniyor.

Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflardan Şükrü Pancar, bu yıl vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü dile getirdi.

"Bayram öncesi ve sonrası ayrı bir yoğunluk oluyor"

Pancar, “Ramazan yoğunluğumuz vardı zaten. Coğrafi işaretli ekmek kadayıfı, kabak tatlısı satışları iyiydi. Özellikle vişneli ekmek kadayıfına rağbet çok fazla. Ramazan ayında ayrıca Afyon’a özel kaymaklı güllacımız var.

Şehirler arasında kargo siparişlerimiz vardı. Şehir dışından müşterilerimiz de çok fazla, Afyon kavşak noktası olduğu için. Afyon’a gelip ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve kaymağı denemek isteyen çok fazla kişi var. Bayram öncesi ve sonrası ayrı bir yoğunluk oluyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)