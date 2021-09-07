Otlanan bir ceylanı gözüne kestiren leopar, sessizce yaklaşmasının ardından avını bacaklarından yakaladı. O anlar, kamera ile kayıt altına alındı.

Doğada avlanarak yaşamlarını sürdüren leoparlar, vücut uzunluklarıyla bilinen kedi türünün en kısa bacaklı hayvanı olmasına rağmen oldukça hızlıdır.

Bir ceylanı gözüne kestiren leoparın avına sinsice yaklaştığı anlar da kamera ile kayıt altına alındı.

KENDİSİNİ FARK ETTİRMEDİ

Kaydedilen av görüntüsünde leoparın avına sessizce yaklaşırken, fark edilme ihtimaline karşı kıpırdamadan beklediği anlar yer aldı.

Ağacın arkasına saklanan leopar, avını sinsice yakaladı VİDEO



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AVINI SİNSİCE YAKALADI

Bu sırada otlanarak beslenen ceylan ise zaman zaman duyduğu seslere dikkat kesilerek ne olduğunu anlamaya çalıştı.

O esnada avını savunmasız anında ağacın arkasından koşarak yakalayan leopar, ceylanı bacağından kaptı.