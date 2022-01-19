Ağırlığı tamı tamına 12.5 kilo! 'O kadar büyük ki görenler köpek zannediyor'

Ağırlığı tamı tamına 12.5 kilo! 'O kadar büyük ki görenler köpek zannediyor'

Rusya'da yaşayan Yulia Minina adındaki bir kadına ait olan''Kefir'' isimli kedi, büyüklüğüyle dünya medyasında gündem oldu. Ağırlığı 12.5 kilograma ulaşan Kefir'i görenler, köpek zannediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Stary Oskol kasabasında yaşayan Yulia Minina isimli bir kadın, yaklaşık iki yıl önce yavru bir kedi sahiplendi.

Minina, sütlü içeceklere olan sevgisinden dolayı ''Maine Coon'' cinsindeki kedisine ''Kefir'' ismini verdiğini belirtti.

12,5 KİLO

Kefiriin ağırlığı, zaman içerisinde 12.5 kiloya ulaştı. Ancak dev kedinin daha da büyümesi bekleniyor çünkü Maine Coon cinsi kedilerin büyümesi, 3-4 yaşlarına dek sürüyor.

''Sıradan bir bebek kedinin bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünemezdim bile.'' diyen Yulia Minina, kedisini şöyle anlatıyor:

''Sadece görünüş olarak büyümedi, davranışları da ağırlaştı. Oldukça akıllı bir kedi. Görünüşü genellikle bir insan gibi. Kimi zaman ürkütücü bir görünüme sahip olsa da Kefir çok sevecen ve mütevazı bir çocuktur. Arkadaşlarım ve tanıdıklar eve geldiğinde tüm dikkatleri üzerinde toplar ve kendisini okşamalarına izin verir.''





"ONU KÖPEK ZANNEDİYORLAR"



Ancak Kefir'i daha önce görmemiş olanlar, eve geldiklerinde büyük bir şoka uğruyor. Yabancıların dev kediyi gördüğünde onu bir köpek zannettiklerini söyleyen Yulia, şu ifadeleri kullandı:

''Kefir'in bir alışkanlığı daha var, geceleri üzerime çıkıp uyumayı seviyor. Yavruyken, bana herhangi bir rahatsızlık vermedi. Ancak şimdi oldukça iri ve ağırlaştı. Elbette böyle uyumak zor.''

Kefir 1 yıl 10 aylıkken sahibi Yulia'nın uykusunu zorlaştırırken, ilerleyen yıllarda üzerinde uyuması mümkün olmayacak gibi görünüyor.

PHOTOSHOP İDDİALARINI REDDEDİYOR

Bazı insanlar Yulia'nın Kefir'in fotoğrafları üzerinde oynadığını iddia etmesi, genç kadının tepkilerini beraberinde getirdi. Yulia bu iddialara, ''Photoshop kullanmıyorum.'' şeklinde yanıt verdi.