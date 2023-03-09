Ağızlarından adeta zehir akıyor! Bu burçlar şeytana pabucunu ters giydirir Burçlar kuşağın içerisinde bulunan her burcun ayrı özellikleri bulunuyor. Ancak astrolojide yer alan 12 burç içerisinde öyle burçlar var ki, adeta ağızlarından zehir akıyor denebilir. İşte şeytana pabucunu ters giydirme özelliğine sahip 4 burç...

Astrolojide yer alan her burç, kendine has özellikleriyle biliniyor. Kimi Koç burcu gibi girişken özelliklere sahipken, kimi Aslan kadar lider, kimi Yay kadar keyfine düşkünü kimi de Oğlak kadar ciddi olabiliyor. Ancak burçlar kuşağında bulunan 4 burç, yılan dilleriyle biliniyor. İşte melek yüzlü görünen ve kimi zaman şeytana pabucunu ters giydirebilen o 4 burç...

Bu burçlar şeytana pabucunu ters giydiriyor!

Oldukça kırıcı ve zehirli dile sahip 4 burcu sizler için derledik:

Akrep burcu:

Burçlar kuşağındaki en intikamcı burçlardan olan Akrep burcu, en zehirli burçlardan biri olarak bilinmektedir. Bu sebeple Akrep burçların uzak durmamalı, tam tersine yakınında durmalısınız. Sahip olduğu yapı gereği bu kişiler size kinlendikçe hayatı burnunuzdan getirebilir ve sizinle uğraşabilirler. Akrep burcu insanları, gerçek bir akrep gibi zehrini akıtmadan rahat etmemektedir. Bütün Akrepler bu özelliğe sahip olmasa da, pek çoğu bu huylara sahiptir. Kimisi ise yalnızca kullanacağı zamanı beklemektedir.

İkizler burcu:

Burçlar kuşağındaki en tehlikeli burçlardan olan ve çok konuşmalarıyla bilinen İkizler burcu insanları, yılan dilli olduklarını hemen göstermezler. Çoğu zaman arkanızdan iş çevirir ve manipülasyon tekniği kullanırlar. Dedikodu ve yalan gibi konulara hiç de uzak olmayan bu burcun insanları, çok kez ortalığı karıştırıp köşelerine çekilebilir.

Bu sebeple bu burcun insanlarına sırlarınızdan ve zayıf yanlarınızdan bahsetmeniz önerilmez. Akrep burcunda olduğu gibi bütün İkizler insanları aynı kefeye konmasa da, bir çoğu bunu yapabilir.

Başak burcu:

Başak burcu, şeytana pabucunu ters giydirebilecek burçlardan biridir. Zekasıyla bilinen burçlardan olan bu burcun insanları aşırı detaycı ve analizcidir. Sizinle işi olmadıkça muhattap olmayan bu burçlar, ayrıca çıkarcı ve yılan dilli olarak bilinir. Tüm Başaklar olmasa bile bazı Başaklar menfaatleri ve çıkar arayışları bittiğinde sizinle bir daha iletişim kurmazlar.

Balık burcu:

Tüm Balık burçları olmasa bile kimileri yılan dilli olabilmektedir. Aslında fedakar ve verici yapılarıyla bilinen Balık burçları, bazı durumlarda duygusallıklarını manipülasyon için kullanabilmektedir. Ayrıca duygusal yapılarıyla bilinen bu insanlar sinirlendiklerinde ve intikam almak istediklerinde bir Akrep veya İkizler kadar yılan dilli olabilirler.