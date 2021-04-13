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    Ağlamak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması..

    On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemiz ile birlikte orucu bozan durumlar ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Müslümanlar, 'Ağlamak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet açıklaması..
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:22
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    Ağlamak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması..

    On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte orucu bozan durumlara ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

    Bu ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, iftar saatine kadar oruçlarının bozulmaması gerektiğinden doğru bilinen yanlışlar hakkında araştırmalar yapıyor.

    Oruç tutan bir kişinin ağlaması durumunda orucunun bozulup bozulmayacağı konusunda en doğru bilgilere ulaşmak için arama motorları üzerinden 'Ağlamak orucu bozar mı?' sorusuna yanıt aranıyor.

    Peki, Ağlamak orucu bozar mı? Ağlayınca oruç bozulur mu? İşte, Diyanet'in açıklaması...

    AĞLAMAK ORUCU BOZAR MI?

    İnsanlar oruç tutarken kendilerini daha stresli ya da daha duygusal hissedebileceklerinden ağlama gibi problemler yaşanabilmektedir. Ağlama esnasında kişiler çok fazla yutkunmakta ve bunun yanı sıra sürekli burun çekme de yaşanmaktadır. Bu nedenle kişiler ağlamanın orucu bozup bozmadığını merak etmektedir.

    Oruçluyken ağlamak, kişilerin orucunun bozulmasına neden olmamaktadır. Çünkü ağlama esnasında dışarıdan ağza ya da buruna su alınması gibi bir durum yaşanmamaktadır. Bu nedenle ağlayan kişiler, oruç tutmaya devam edebilirler. Diyanet de bu durum ile alakalı olarak ağlamanın orucu bozmadığını söylemiştir.

    Orucun bozulması, bir şey yenilip içildiğinde ya da cinsel birliktelik yaşandığında meydana gelmektedir. Bu nedenle oruç tutan kişilerin bu gibi durumlara dikkat etmesi oldukça önemlidir.

    Ağlamak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması.. #1

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