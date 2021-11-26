Ağrı beyaza büründü, öğrenciler keyfini çıkardı

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte, çocuklar kar topu oynamanın keyfini sürdü.

Sonbaharın ve kasım ayının son günlerine gelirken, yurdun bazı bölgelerinde kar yüzünü göstermeye başladı.

Yurdun bazı bölgelerinde yağmur ve zaman zaman güneşli hava etkili olurken, bazı bölgeler ise tamamen beyaza büründü.

Ağrı'da hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar alınlığı bazı köylerde 10 santimetreye kadar ulaştı.

ÖĞRENCİLERİN KAR TOPU SEVİNCİ

Tutak ilçesine bağlı Dağlıca Köyü İlkokulu'nda öğrenciler, kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Dükkan sahipleri, karın birikmesini önlemek için sık sık temizlik yaptı.

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen İsa Özgül, kar yağışına denk geldiği için mutlu olduğunu belirterek "İstanbul’da yaşıyorum. Buraya yakınlarımı ziyarete geldim. Karın yağmasına sevindik. Lapa lapa yağan kar çok güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştu.