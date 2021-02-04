Ağrı Dağı, 6 yıl sonra resmi tırmanışlara törenle açıldı

5 bin 137 metrelik rakımıyla Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nda tırmanışlar başladı.

Ağrı Valiliği, artan terör olayları yüzünden 2015 yılının ağustos ve eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar nedeniyle Ağrı Dağı'nı 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek tırmanışlara kapatmıştı.

Terör operasyonları nedeniyle 6 yıldır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'na resmi tırmanışlar, bugün yapılan açılış töreni sonrası başladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki Hasankeyf Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, "Törenle birlikte ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılarla tırmanışa başlayacağız. Yukarıda kontrol ettiğimiz değerlere göre hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi buluyor. Dağcılar yazın ve kışın her türlü doğa şartlarında tırmanabiliyor. İnşallah hava şartları da izin verirse zirveye çıkıp, Türk bayrağını açarak fotoğraflarını size göndermek istiyoruz. Ağrı Dağı, Ağrı için olduğu kadar dünya ve ülkemiz için önemli bir değerdir." dedi.

“TERÖRE ‘EDİ BESE’ DİYELİM”

Dünyanın 2'nci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük, en yüksek dağına sahip olmanın gururu içinde olduklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise törende şunları söyledi:

"Ama gelin görün ki yıllardır biz bu mutluluğu yaşayamıyoruz, bu büyük gururu dünyaya tanıtamıyoruz, dünyayla entegrasyonunu sağlayamıyoruz. Neden? Terörden, eğer terör olmasaydı, bugün bu dağlarda terör yerine sevda şarkıları söylenecekti. İnsanlarımız kendi mutluluklarının destanını yazacaklardı. Ama yıllardan beri ülkemizi rehin almak isteyen güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleri dünyanın en güzel dağını bize zehir ettiler. Bizim hep bir ağızdan teröre 'Edi bese (Yeter artık)' diyelim. Bizi yok etmeye çalışanlara, bu dağları bize zehretmeye çalışanlara Doğubayazıt'ın yiğit sesiyle gür sesiyle 'Edi bese' diyelim."









35 DAĞCIDAN TIRMANIŞ

Törenin ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi dağcılarla Doğubayazıtlı 35 dağcı, minibüslerle Çevirme köyüne götürülecek.

Dağcılar, yarın sabahtan itibaren 2 bin 200 metreden tırmanışa başlayacak. Hava sıcaklığının eksi 30 olarak ölçüldüğü Ağrı Dağı tırmanışında dağcılar, 3 bin metrede kamp yaptıktan sonra 4 bin 200 metre yüksekliğindeki ana kampa ulaşacak. Dağcılar, ardından zirveye çıkarak Türk bayrağı açacak.

TIRMANIŞIN İLGİ ODAĞI KÜÇÜK SERHAT

Ağrı'da tur operatörlüğü yapan Ramazan Saltik'in 11 yaşındaki oğlu Serhat Saltik, bugün başlayan tırmanışın ilgi odağı oldu.

Daha önce 3 bin 500-4 bin metre yüksekliğe kadar tırmanmayı başaran Saltik, dağcılarla birlikte zirveye tırmanmaya çalışacak.