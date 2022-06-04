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    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor

    Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını saran bulutlarla görenleri mest etti. Türkiye'nin Çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın güzelliği, çekilen karelere yansıdı.
    • 04.06.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 15:22
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    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor

    Türkiye'nin Çatısı olarak bilinen ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı, tepesindeki beyaz örtüyle büyülüyor.

    Yaz aylarının gelmesine rağmen tepesindeki beyaz örtüyü misafir eden Ağrı Dağı, güzelliğiyle herkesin ilgisini çekiyor.

    Ağrı Dağı'ndan göz kamaştıran manzaralar

    İHA'nın haberine göre; Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsü ve etrafını çevreleyen bulutlarla adeta göz kamaştırıyor.

    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor VİDEO

    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor #1

    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor #2

    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor #3

    Ağrı Dağı beyaz örtüsüyle büyülüyor #4


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