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    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi

    Ağrı Dağı çevresinde yaşayan toplam 100 kuş türü bir yıllık titiz bir çalışmayla görüntülenerek kayda alındı.
    • 10.12.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 11:11
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    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi

    Türkiye, kuş göç yollarının üzerinde bulunuyor ve birbirinden farklı türler konaklıyor.

    Kuşların Türkiye'deki önemli göç güzergahlarından Ağrı Dağı çevresindeki Iğdır sınırlarında 100 kuş türü, bir yıllık çalışmayla tek tek görüntülendi.

    Çalışmaya, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kuzey Doğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı akademisyenleri de sahada destek verdi.

    Bozkır ve yaylarda çalışıldı

    Ağrı Dağı etiklerinde, Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı, 342 kuş türünün yaşam alanını oluşturuyor.

    Ağrı Dağı'ndaki kuşlar VİDEO

    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi #1

    Göç rotasında

    Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Türkiye'deki 3 göç rotasından biri üzerinde bulunan bu noktalardaki göçmen ve yerel kuşlardan 100'ünü yaşam alanlarında bir yıl boyunca takip etti.

    Dört mevsim çalışma yürütüldü

    İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminde yürütülen çalışmayla, bölgeyi kullanan ve nadir görülen kuş türleri hem fotoğraflandı hem de kamerayla kayıt altına alındı.

    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi #2

    Kuşlar arasında soyu tehlike altındakiler de bulunuyor

    Kentteki sulak ve bozkır alanlarda günlük yaşamlarını sürdürürken objektiflere yansıyan kuşlar arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) soyu tükenme riski taşıyan türler de yer aldı.

    Bazıları IUCN listesinde

    Görüntülenen türler arasında yer alan kuşlardan büyük orman kartalı ve elmabaş patka "duyarlı", büyük suçulluğu, kızkuşu ile sakallı akbaba ise "tehdide açık" kodlarıyla IUCN listesinde bulunuyor.

    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi #3

    4 akbaba "tehlike" kodunda

    Bölgede yaşadığı bilinen 4 akbaba türünden olan küçük akbaba da IUCN tarafından "tehlike" koduyla listeleniyor.

    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi #4

    Daha önce hiç görüntülenemeyen kuşlar tespit edildi

    Bölgede yaşadığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen ak pelikan, flamingo ve ak kuyruklu kızkuşu da çalışmayla görsel kayıt altına alınmış oldu.

    Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi #5


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