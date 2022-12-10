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- Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi
Ağrı Dağı çevresinde yaşanan 100 kuş türü görüntülendi
- 10.12.2022 - 10:23
- Güncelleme : 10.12.2022 - 11:11
Türkiye, kuş göç yollarının üzerinde bulunuyor ve birbirinden farklı türler konaklıyor.
Kuşların Türkiye'deki önemli göç güzergahlarından Ağrı Dağı çevresindeki Iğdır sınırlarında 100 kuş türü, bir yıllık çalışmayla tek tek görüntülendi.
Çalışmaya, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kuzey Doğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı akademisyenleri de sahada destek verdi.
Bozkır ve yaylarda çalışıldı
Ağrı Dağı etiklerinde, Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı, 342 kuş türünün yaşam alanını oluşturuyor.
Göç rotasında
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Türkiye'deki 3 göç rotasından biri üzerinde bulunan bu noktalardaki göçmen ve yerel kuşlardan 100'ünü yaşam alanlarında bir yıl boyunca takip etti.
Dört mevsim çalışma yürütüldü
İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminde yürütülen çalışmayla, bölgeyi kullanan ve nadir görülen kuş türleri hem fotoğraflandı hem de kamerayla kayıt altına alındı.
Kuşlar arasında soyu tehlike altındakiler de bulunuyor
Kentteki sulak ve bozkır alanlarda günlük yaşamlarını sürdürürken objektiflere yansıyan kuşlar arasında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) soyu tükenme riski taşıyan türler de yer aldı.
Bazıları IUCN listesinde
Görüntülenen türler arasında yer alan kuşlardan büyük orman kartalı ve elmabaş patka "duyarlı", büyük suçulluğu, kızkuşu ile sakallı akbaba ise "tehdide açık" kodlarıyla IUCN listesinde bulunuyor.
4 akbaba "tehlike" kodunda
Bölgede yaşadığı bilinen 4 akbaba türünden olan küçük akbaba da IUCN tarafından "tehlike" koduyla listeleniyor.
Daha önce hiç görüntülenemeyen kuşlar tespit edildi
Bölgede yaşadığı bilinen ancak daha önce hiç görüntülenemeyen ak pelikan, flamingo ve ak kuyruklu kızkuşu da çalışmayla görsel kayıt altına alınmış oldu.