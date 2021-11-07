Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbaharın renklerine büründü. Kasım ayında sarı ve kahverengi tonlarıyla dikkati çeken bağlar, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Yurdun her bölgesi sonbahar renklerine bürünürken, ortaya seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.

Sonbaharın son ayını yaşadığımız şu günlerde; 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Meyve, söğüt ve kavak ağaçlarını bünyesinde barındıran bağların güzelliği, çekilen karelere yansıdı.

İREM BAĞLARI'NDA RENK CÜMBÜŞÜ

Kentte doğaseverlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen İrem Bağları sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tüm tonlarına büründü.

Doğal yollarla yetişen ve insanların diktiği ağaçlar oluşturduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.