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    Ağrı Dağı Milli Parkı, ender kuşlardan erguvani balıkçılı ağırladı

    Literatürdeki en büyük kuşlar arasında yer alan ve renkleriyle ilgi çeken erguvani balıkçıl, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi.
    • AA
    • 19.09.2021 - 01:56
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    Ağrı Dağı Milli Parkı, ender kuşlardan erguvani balıkçılı ağırladı

    Alanında, ülkenin en fazla yüzölçümüne sahip Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

    290 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

    Yaklaşık 290 kuş türünün yaşadığı bilinen bölgede nadir görülen kuşlar arasında, genellikle göç dönemlerinde görülebilen erguvani balıkçıl da (ardea purpurea) yer alıyor.

    Ağrı Dağı Milli Parkı, ender kuşlardan erguvani balıkçılı ağırladı #1

    GÖZLEMCİLERİN EN ÇOK GÖRÜNTÜLEMEK İSTEDİĞİ KUŞ: ERGUVANİ BALIKÇIL

    Sığ sularda yaşayan ve beslenen, boyu 100, kanat açıklığı ise 150 santimetreyi bulan erguvani balıkçıl, burada yaşayan en ilgi çekici kuşlar arasında bulunuyor.

    Ağrı Dağı Milli Parkı, ender kuşlardan erguvani balıkçılı ağırladı #2

    Kuş gözlemcilerinin de en çok görüntülemek istediği, renkleri ve yapısıyla dikkat çeken erguvani balıkçıl, milli parkta AA ekibince görüntülendi.

    Ağrı Dağı Milli Parkı, ender kuşlardan erguvani balıkçılı ağırladı #3

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