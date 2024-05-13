İHA
Ağrı Dağı'nda erimeyen kar, dağcıları sevindirdi.
Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen bir grup, zirve tırmanışı yaptı.
Tırmanışlar renk kattı
Akabinde grup, havanın da elverişli olmasıyla birlikte kayak yaptı.
Dağın eteklerinden aşağıya doğru profesyonelce kayan dağcılar, tırmanışlarına renk katarak o anların tadını çıkardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış