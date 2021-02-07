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- Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye tırmanamadı
Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye tırmanamadı
- DHA
- 07.02.2021 - 17:21
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde perşembe günü yapılan törenin ardından dağcılık sporuna yeniden başlandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa geçti.
Akşam saatlerinde 3 bin metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi.
ANA KAMPA ULAŞILDI
Hızı satte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınada Ağrı Dağı'nda dün sabah tırmanışa devam eden dağcılar, bugün 4 bin 200 metredeki ana kampa ulaştı.
ZİRVE TIRMANIŞINA GEÇİLDİ
Burada bir süre mola veren dağcılar deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmınışına geçti.
TİPİYE YAKALANDILAR
4 bin 800 metredeki buzulların altına geldiğinde şiddetli tipiye yakanlanan dağcılar, 4 bin 200'daki ana kampa dönmek zorunda kaldı. Geceyi burada geçirecek olan dağcılar, yarın sabah Doğubayazıt ilçesine geri dönecek.