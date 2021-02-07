Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, tipi nedeniyle zirveye tırmanamadı

Zirve tırmanışı gerçekleştirmek üzere Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar, tipi engeliyle karşılaşınca geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde perşembe günü yapılan törenin ardından dağcılık sporuna yeniden başlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindeki dağcılar, cuma sabahı 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme köyünden tırmanışa geçti.

Akşam saatlerinde 3 bin metredeki kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi.

ANA KAMPA ULAŞILDI

Hızı satte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınada Ağrı Dağı'nda dün sabah tırmanışa devam eden dağcılar, bugün 4 bin 200 metredeki ana kampa ulaştı.

ZİRVE TIRMANIŞINA GEÇİLDİ

Burada bir süre mola veren dağcılar deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmınışına geçti.

TİPİYE YAKALANDILAR

4 bin 800 metredeki buzulların altına geldiğinde şiddetli tipiye yakanlanan dağcılar, 4 bin 200'daki ana kampa dönmek zorunda kaldı. Geceyi burada geçirecek olan dağcılar, yarın sabah Doğubayazıt ilçesine geri dönecek.





















