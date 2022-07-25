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    Iğdır'da trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi

    Ekipler, Ağrı Dağı eteklerinde hava destekli gerçekleştirdikleri denetim kapsamında kural ihlali yapan sürücülere idari yaptırım uyguladı.
    • 25.07.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:20
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    Iğdır'da trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi

    Güvenlik güçleri, kent genelinde huzur ve güven ortamı sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor.

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

    Kural ihlali yapan sürücüler ekiplere bildirildi

    Kent merkezine giriş yolları ile Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımından geçen Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda denetim yapan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri, uygulama noktalarındaki ekiplere bildirdi.

    Ağrı Dağı'nda trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi VİDEO

    Iğdır da trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi #1

    Sürücülere gerekli uyarılar yapıldı

    Uygulama noktasına takılan kişilere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı.

    Çalışmaları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan da helikopterden takip etti.

    Iğdır da trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi #2


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