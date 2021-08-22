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    Ağrı Dağı'nın zirvesi karla süslendi

    Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirveleri kar yağışı ile beyaza bürünürken, bölgede yaşayanlar şimdiden kış hazırlıklarına başladı.
    • AA
    • 22.08.2021 - 00:31
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    Ağrı Dağı'nın zirvesi karla süslendi

    5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüm beyaza büründü.

    KIŞIN HABERCİSİ

    Genelde Türkiye'de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı. Buraya kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor.

    YÖE HALKI ŞİMDİDEN HAZIRLANIYOR

    Yöre halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

    Ağrı Dağı'nın zirvesi karla süslendi-Video

    Ağrı Dağı nın zirvesi karla süslendi #1

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