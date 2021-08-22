Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirveleri kar yağışı ile beyaza bürünürken, bölgede yaşayanlar şimdiden kış hazırlıklarına başladı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüm beyaza büründü.

KIŞIN HABERCİSİ

Genelde Türkiye'de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı. Buraya kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor.

YÖE HALKI ŞİMDİDEN HAZIRLANIYOR

Yöre halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesi karla süslendi-Video