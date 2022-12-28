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    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece

    Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisi altına giren kentte, hava sıcaklığı düştü. Araç camlarının buzla kaplandığı görüldü.
    • 28.12.2022 - 09:55
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    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece

    Yurt genelinde şiddetini artıran kış mevsimi, Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşürdü.

    Şiddetli kar yağışı Ağrı'da da yüzünü gösterdi.

    Kentte şiddetli kar yağışıyla birlikte kapı kilitleri ve camların buz tuttuğu görüldü.

    Kış mevsimininen sert geçtiği iller arasında

    Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 6 dereceye düşmesiyle kent, kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında yer aldı.

    Sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi.

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece #1

    Buzlanma oldu

    Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı.

    DHA'nın aktarımına göre; su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece VİDEO

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece #2

    "Geçen sene bu zamanlar eksi 35 ve 40 derece arasındaydı"

    Hava sıcaklıklarının geçen seneye göre çok iyi olduğunu söyleyen vatandaşlardan Erol Çetin, "Hava çok soğuk, hayat şartları çok zor. Allah bu havada insanlara yardım etsin. Çalışmak için köyden şehre geliyorum. Geçen seneye göre bu sene havalar iyi. Geçen sene bu zamanlar eksi 35 ve 40 derece arasındaydı hava." ifadelerini kullandı.

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece #3

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece #4

    Ağrı dondu: Hava sıcaklığı eksi 6 derece #5


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