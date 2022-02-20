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    Ağrı Ovası sis altında kaldı

    Karla kaplı bölgenin sisle birleşmesi drone ile görüntülendi.
    • AA
    • 20.02.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 15:21
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    Ağrı Ovası sis altında kaldı

    Ağrı'da ova ve dağlar, kar yağışlarıyla birlikte beyaza büründü.

    Beyaz örtünün yanı sıra sisle de kaplanan bölge, havadan görüntülendi.

    AĞRI'DA SİSLİ MANZARA

    Yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Görüş mesafesi de oldukça azaldı.

    Ağrı Ovası'nı kaplayan sis, kamera işte böyle yansıdı.

    Ağrı Ovası sis altında kaldı ViDEO

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #1

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #2

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #3

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #4

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #5

    Ağrı Ovası sis altında kaldı #6


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