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Ağrı Ovası sis altında kaldı
Karla kaplı bölgenin sisle birleşmesi drone ile görüntülendi.
- AA
- 20.02.2022 - 13:12
- Güncelleme : 20.02.2022 - 15:21
Ağrı'da ova ve dağlar, kar yağışlarıyla birlikte beyaza büründü.
Beyaz örtünün yanı sıra sisle de kaplanan bölge, havadan görüntülendi.
AĞRI'DA SİSLİ MANZARA
Yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Görüş mesafesi de oldukça azaldı.
Ağrı Ovası'nı kaplayan sis, kamera işte böyle yansıdı.
Ağrı Ovası sis altında kaldı ViDEO