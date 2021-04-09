Ağrı’da aylardır kapalı kalan koyunlar yaylalara çıktı

İlkbaharın gelmesi ile koyunlar ağıllarından çıkarılarak yaylalarda otlatılmaya başlandı. Yaylalarda otlayan hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ağrı’da sert geçen kış mevsiminin ardından havalar ısındı, koyunlar ağıllarından çıkarıldı.

Beyazdan yeşile dönen yaylalarda, yüzlerce koyun doğa ile buluştu.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ağrı’da, koyunlar güneşin ilk ışıkları ile yaylalarda otlamaya başladı.

Baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise doğa ile buluşmanın keyfini çıkardı.

“5 AYDIR İÇERİDELER”

Yakınca köyünde çobanlık yapan Muzaffer Kanpolat, “Bahar geldiği için çok mutluyuz. Hayvanları artık dışarıya çıkartıyoruz. Hayvanlar 5 aydır içeride. Dışarıya çıkardık ot görünce hemen saldırıyorlar. Burada hem tarlayı ekiyoruz hem de koyunların yanındayız. Koyunlarla birlikte piknik yapıyoruz. Havalar güzel, bahar da geldi hayırlısıyla." ifadelerini kullandı.