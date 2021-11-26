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    Ağrı'da bir kişi, köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı

    Ağrı'da Akbudak köyünde, kayalıklara giden köpeğini kurtarmak isterken mahsur kalan Erkan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 18:39
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    Ağrı'da bir kişi, köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. Kırsalda arama yapan Kıllıaslan, Akbudak köyünde dağlık alanda, kayalıklarda mahsur kalan köpeğini, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

    KÖPEĞİNİ ARARKEN KENDİ MAHSUR KALDI

    Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye, Kıllıaslan ve köpeğini halatlarla kurtardı.

    Ağrı da bir kişi, köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı #1

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    Ağrı da bir kişi, köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı #3

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    Ağrı da bir kişi, köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı #5

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