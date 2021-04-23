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    Ağrı'da çobanlık yapan gencin bayrak hassasiyeti

    Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde, merada otlayan koyunları getirmek için evden çıkan lise öğrencisi Mert Yeşil’in bayrak hassasiyeti duygulandırdı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 16:34
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    Ağrı'da çobanlık yapan gencin bayrak hassasiyeti

    Ağrı Diyadin’e bağlı Hacıhalit köyünde yaşayan Mert Yeşil, otlamaları için meraya bıraktığı koyunları almak için yola çıktı.

    Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Mert Yeşil, geçen yıl mezun olduğu okulun önünden geçerken direkteki Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yarıya indiğini fark etti.

    GÖNDERE ÇEKİP GİTTİ

    Mert Yeşil, yolunu değiştirip bayrağı yeniden göndere çekerek sabitleştirdikten sonra ellerini yüzüne sürüp devam etti.

    Mert Yeşil’in bu davranışı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ağrı da çobanlık yapan gencin bayrak hassasiyeti #1

    "BAYRAK AŞKIMIZ HİÇ BİTMESİN"

    Durumu fark eden yönetici, okulun sosyal medya hesabından, “Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgârın etkisiyle  yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar." notuyla paylaştı.

    Ağrı'da yarıya inen bayrağı göndere çekti VİDEO

    Ağrı da çobanlık yapan gencin bayrak hassasiyeti #2

    Ağrı da çobanlık yapan gencin bayrak hassasiyeti #3

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