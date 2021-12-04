Derelerin yüzeylerinin ve camların buz tuttuğu şehirde yaşam zorlaştı. Esnaf, "Hava çok soğuk ve sıfırın altında 15 derece rahat var" dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğuklar kendini hissetirmeye başladı.

Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu. Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

CAMLAR BUZ TUTTU

Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü.

Esnaf Mesut Bölek, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini gösterdi ViDEO

"BUZU ÇÖZÜYORUM, YENİDEN BUZ TUTUYOR"

İş yerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Bölek, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum. Bu havada Allah, garibanlara yardım etsin. Hava çok soğuk ve sıfırın altında 15 derece rahat var. Camların buzunu çözüyorum, yeniden buz tutuyor." diye konuştu.