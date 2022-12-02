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    Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci

    Ağrı'da 7 engellinin asker olma hayali, bir günlük "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 15:43
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    Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci

    Kentte faaliyet gösteren İlk Umut Bakım Merkezi'ndeki 7 engellinin asker olma hayalinin sağlanması için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında etkinlik düzenlendi.

    Bakım merkezi yetkilisi Gülay Söylemez ve çalışanlar tarafından minibüse bindirilen engelliler, İl Jandarma Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığına getirildi.

    Burada üniforma giydirilen engelliler, yürüyüş yapıp kısa bir eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti.

    Yemin ettiler

    Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan engelliler, yemin etti. Komutanlar tarafından engellilere, temsili terhis belgesi ve plaket verildi.

    Çay eşliğinde çeşitli ikramlar yapılan engelliler, daha sonra komutanların gözetiminde askeri araçla bir süre alanda gezdirildi.

    AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı önünde hatıra fotoğrafı çekilen engellilere, giydikleri üniformalar da hediye edildi.

    Ağrı'da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci VİDEO

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #1

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #2

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #3

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #4

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #5

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #6

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #7

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #8

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #9

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #10

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #11

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #12

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #13

    Ağrı da engellilerin bir günlük temsili askerlik sevinci #14


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