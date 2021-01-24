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    Ağrı'da havaya atılan sıcak su dondu

    Dondurucu soğuğun etkili olduğu şehirde, havaya serpilen suyun oluşturduğu görüntü objektiflere yansıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.01.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 10:28
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    Ağrı'da havaya atılan sıcak su dondu

    Ağrı'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar su dondu.

    YERE DÜŞMEDEN DONDU

    Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, bazı vatandaşların evlerinde kaynatarak havaya attığı suyun yere düşmeden donduğu anlar görsel şölene dönüştü.

    Ağrı da havaya atılan sıcak su dondu #1

    BUGÜNÜN HAVA TAHMİNİ: EN DÜŞÜK EKSİ 35

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ağrı'da bugün en düşük hava sıcaklığının eksi 35, en yüksek ise eksi 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

    Perşembe günü kentte kar yağışı bekleniyor.

    Ağrı da havaya atılan sıcak su dondu #2

    Ağrı da havaya atılan sıcak su dondu #3

    Ağrı da havaya atılan sıcak su dondu #4

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