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    Ağrı'da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

    Ağrı'da çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrangöl Köyü yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölümde tünel açmayı tercih etti.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 20:49
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    Ağrı'da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

    Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl Köyü yoluna, dün saat 16.00 sıralarında çığ düştü.

    KAR KALINLIĞI 10 METREYE ULAŞTI

    Yolun yeniden ulaşıma açılması için Eleşkirt Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, 10 personel ve 6 iş makinesi ile çalışma başlattı. Kar kalınlığının 5 ila 10 metre arasında değiştiği bölgede yolun bir kısmını temizleyen ekipler, bir bölümde tünel açmayı tercih etti.

    20 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL AÇILDI

    İş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde tünel açıldı. Köyün dış dünyayla bağlantısı açılan tünelle yeniden sağlandı.

    Ağrı'da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı VİDEO

    Ağrı da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı #1


    Ağrı da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı #2

    Ağrı da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı #3

    Ağrı da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı #4

    Ağrı da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı #5


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