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Ağrı'da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

Ağrı'da kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı

Ağrı'da çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrangöl Köyü yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, kar yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölümde tünel açmayı tercih etti.