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Ağrı'da kartpostallık kar manzaraları

Ağrı'da kartpostallık kar manzaraları Kışın yüzünü gösterdiği ve göstermeye devam ettiği Ağrı'da ortaya çıkan manzara, hem bölgedeki hem de bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.