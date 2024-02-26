İHA
Ağrı'da kış mevsimi yüzünü göstermeye devam ediyor...
Karla kaplı olan kent merkezi ve ormanlık alanlarda da kartpostallık manzaralar dikkati çekiyor.
Ağrı Selahaddin Eyyübi mesire alanında ağaçlıkların olduğu alanda beyaz örtüyle bütünleşen yeşil ağaçlar, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştirildi.
Yaz kış ayrı bir güzellik
Bu yıl karın az yağdığı kent merkezinde, ormanlık alanda ve yüksek rakımlarda yemyeşil ağaçlar ve yeryüzünü kaplayan beyaz örtü ise renklerin birbiriyle olan uyumunu gözler önüne seriyor.
Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağrı’da doğanın sunduğu renkli görüntüler göz kamaştırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış