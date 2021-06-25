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    Ağrı'da kendisine hayran bırakan gün batımı

    Ağrı’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenlerin gözünü kamaştırdı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 10:23
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    Ağrı'da kendisine hayran bırakan gün batımı

    Ülkemizin her köşesi farklı bir güzellikte. Bu kez de Ağrı'da gün batımı görenleri kendisine hayran bıraktı.

    GÖKYÜZÜ GÜN BATIMI İLE BİRLİKTE KIZILA BÜRÜNDÜ

    Ağrı’nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi’nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

    GÜNEŞ IŞINLARININ BULUTLARIN ARASINDAN YANSIMASI GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

    Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları etkiledi.

    Ağrı'da kendisine hayran bırakan gün batımı ViDEO

    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #1

    GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI

    Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #2

     

    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #3

    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #4

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    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #11

    Ağrı da kendisine hayran bırakan gün batımı #12

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