Ağrı’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenlerin gözünü kamaştırdı.

Ülkemizin her köşesi farklı bir güzellikte. Bu kez de Ağrı'da gün batımı görenleri kendisine hayran bıraktı.

GÖKYÜZÜ GÜN BATIMI İLE BİRLİKTE KIZILA BÜRÜNDÜ

Ağrı’nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi’nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

GÜNEŞ IŞINLARININ BULUTLARIN ARASINDAN YANSIMASI GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları etkiledi.

Ağrı'da kendisine hayran bırakan gün batımı ViDEO

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI

Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.