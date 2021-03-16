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Ağrı'da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

Ağrı'da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

Ağrı'da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişiye polis ekiplerince 11 bin 500 lira para cezası kesildi.