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    Ağrı'da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

    Ağrı'da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişiye polis ekiplerince 11 bin 500 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 21:42
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    Ağrı'da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

    Ağrı’da köpeğe eziyet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeğe eziyet eden kişiyi tespit etti.

    11 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

    S.Ö. isimli kişinin eziyet ettiği köpek barınağa teslim edildi. S.Ö.’ye 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılarak 11 bin 500 TL para cezası kesildi.

     

    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #1


    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #2

    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #3

    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #4

    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #5

    Ağrı da köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi #6

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