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    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza

    Ağrı'da trafik ekipleri, kentte yaptığı denetimlerde kural ihlali yapan 288 araç ve sürücüsüne toplamda 183 bin 940 lira idari para cezası uyguladı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 22:41
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 23:02
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    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza

    Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, 18-24 Ekim tarihleri arasında kentte denetimler gerçekleştirildi.

    183 BİN 940 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Kural ihlali yaptığı tespit edilen 288 araç ve sürücüsüne 183 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

    İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde 18.10.2021 - 24.10.2021 tarihleri arasındaki trafik denetimleri kapsamında Şehiriçi ve Bölge Trafik Kuruluşlarımızca yapılan trafik denetimi uygulamalarında; 4864 araç denetlenmiş, kural ihlali yaptığı tespit edilen toplamda 288 araç ve sürücüsüne toplam 183.940 TL trafik idari para cezası uygulanmış, eksikliği tespit edilen 13 araç trafikten men edilerek otoparka bağlanmış, 2 şahsın ehliyetine alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı el konularak geri alma işlemi yapılmıştır" denildi.

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #1

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #2

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    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #4

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #5

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #6

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #7

    Ağrı’da kural ihlali yapan sürücülere 183 bin 940 lira ceza #8

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