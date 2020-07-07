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- Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Su kuyusundan gelen yavru köpek sesi itfaiyeyi harekete geçirdi.
- AA
- 07.07.2020 - 10:54
Ağrı'da kullanılmayan su kuyusundan yavru köpek sesi geldi.
Atıl su durumundaki suyu kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan Fatih Mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
KÖPEK KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kuyudan kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan köpek itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.
Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı ViDEO