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    Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

    Su kuyusundan gelen yavru köpek sesi itfaiyeyi harekete geçirdi.
    • AA
    • 07.07.2020 - 10:54
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    Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı #1

    Ağrı'da kullanılmayan su kuyusundan yavru köpek sesi geldi.

    Atıl su durumundaki suyu kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan Fatih Mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    KÖPEK KURTARILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kuyudan kurtardı.

    Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan köpek itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.

    Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı ViDEO

    Ağrı'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı #2

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